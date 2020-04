Hannah Geßwein aus Kevelaer berichtet : Wie Tansania auf das Coronavirus reagiert

Die Kinder im Kinderdorf Mbgili tragen Mundschutzmasken beim Unterricht, es war zu Beginn der Quarantänezeit. Foto: Verein Kinderdorf Mbigili

Kevelaer Hannah Geßwein aus Kevelaer arbeitete für einige Monate in einem Kinderdorf in dem ostafrikanischen Land. Auch dort hat das Coronavirus enorme Auswirkungen auf das Leben der Menschen. Ein Erfahrungsbericht.

Am 16. März bekam Hannah Geßwein die Nachricht, dass sie aus Tansania abreisen soll. Einen Tag später hat sie das Kinderdorf Amani-Orphans-Home-Mbigili, indem sie eigentlich noch ein paar Monate bleiben wollte, verlassen.

Ihre Entsendeorganisation „Service Civil International“ (SCI) hatte aufgrund der rasanten Ausbreitung des Coronavirus für ihre schnelle Rückreise gesorgt. Seit August war Hannah Geßwein in dem Kinderdorf in der Nähe der 150.000-Einwohner-Stadt Iringa, im südlichen Hochland in Tansania. Die Vermittlung erfolgte über den am Niederrhein ansässigen Verein „Kinderdorf Mbigili, Tansania“.

Info Tansania hat fast 60 Millionen Einwohner Hauptstadt Dodoma, der Regierungssitz ist in Daressalam. Tansania hat 57,3 Millionen Einwohner (Stand 2017). Verein Weitere Infos zum Gelderner Kinderdorf-Verein und zu Möglichkeiten der Unterstützung unter www.mbigili.de.

Im Kinderdorf betreute die 19-Jährige vormittags die Kinder, die noch nicht zur Schule gehen, oder gab Englisch-Unterricht für die Mütter, die im Kinderdorf arbeiten. „Nachdem ich das Kinderdorf verlassen hatte, musste ich erst noch ein paar Sachen in Iringa, wo wir am Wochenende immer untergebracht waren, erledigen“, sagt Geßwein. Ihr Rückflug ging erst am 28. März. „Ursprünglich sollten wir eine Woche früher fliegen, dieser Flug wurde aber gecancelt.“ Also musste sie noch eine Woche in Daressalam (Regierungssitz) verbringen.

Hannah Geßwein aus Kevelaer war für einige Monate in einem Kinderdorf in Tansania. Foto: Adrian Terhorst

Wie in Deutschland und im restlichen Europa änderte sich aufgrund der schnellen Coronavirus-Ausbreitung auch in Tansania die Erlasslage schnell. „In den zwei Tagen, von der Nachricht, das Kinderdorf zu verlassen, bis zu meiner Abreise aus Iringa, wurde zum Beispiel entschieden, dass alle Schulen in Tansania geschlossen werden“, sagt die Kevelaererin. Eine Entscheidung mit enormen Auswirkungen für das Land: „In Tansania sind viele der älteren Schüler auf einem Internat. Auch die wurden alle geschlossen, sodass diese Kinder ebenfalls alle nach Hause oder abgeholt werden mussten.“

Im Kinderdorf Mbgili leben während der Schulzeit nur die Kleinkinder sowie die Grundschulkinder bis Klasse sieben, die in der näheren Umgebung zur Schule gehen und normalerweise erst immer nachmittags zurückkehren. Sie sind, seitdem die Schulen zu sind, auch den ganzen Tag über im Kinderdorf. „Die kleineren Kinder freuen sich darüber wahrscheinlich, dass sie jetzt mit den Älteren so viel Zeit verbringen können“, sagt Geßwein.

Eine Frau zeigt weiteren Näherinnen in den umliegenden Orten Ilula und Makawaganga die Herstellung der Masken. Foto: Verein Kinderdorf Mbigili

170 bestätigte Coronavirus-Fälle gibt es zwar erst in Tansania (Stand 20. April). Die relativ geringe Zahl hängt unter anderem aber auch mit den mit Deutschland nicht vergleichbaren Testungs-Voraussetzungen zusammen, vermuten Experten. Im Kinderdorf Mbigili hat man aber schon früh angefangen, erste, präventive Maßnahmen zu ergreifen, berichtet Geßwein: „Unser Kinderdorf-Manager Wilson hatte schon schnell Desinfektionsmittel fürs Kinderdorf besorgt. Es wurde auch eine Ärztin aus einem nahegelegen Krankenhaus kontaktiert, die allen gezeigt hat, wie man sich richtig die Hände wäscht, welche Hygienemaßnahmen sinnvoll sind oder worauf man achten soll.“

Der Verein „Kinderdorf Mbigili Tansania“ kam zudem auf die Idee, eine Fotoanleitung zum Nähen einer mehrfach nutzbaren Mund-Nase-Schutzmaske in Swahili zu übersetzen und in die gerade renovierte und erweiterte Näherei im Kinderdorf zu schicken. Denn Einweg-Schutzmasken seien auch in Tansania im Ernstfall kaum zu bekommen.

Eine Frau gibt die Nähanleitung an viele Schneiderinnen in der näheren Umgebung weiter. Foto: Verein Kinderdorf Mbigili

Doch nicht nur im Kinderdorf, sondern in ganz Tansania erlangte das Coronavirus, wie auch in Europa, immer schneller eine größere Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit. „Als ich noch in Tansania war, hörte ich im Radio schon die Durchsage, dass Menschen Mundschutz tragen, sich die Hände waschen und vorbereitet sein sollten.“ Auch als sie am 17. März durch die Großstadt Iringa gelaufen ist, seien die Schutzmaßnahmen schon präsent gewesen. „Überall stand vor den Geschäften ein Wassereimer mit Seife, wo man sich die Hände waschen sollte“, berichtet Geßwein.

Auch am Flughafen in Daressalam seien Mitte März schon viele Vorkehrungen getroffen worden. „Es standen auch dort große Wasserkanister zum Händewaschen, Desinfektionsspender, Hinweise zum Abstand halten, es wurde an der Sicherheitskontrolle Fieber gemessen und überall hingen Plakate mit Hinweisen.“

Viele Tansanier, mit denen sie über das Coronavirus gesprochen hat, hätten ihr gesagt, dass sie Angst vor der Ausbreitung des Virus hätten, sagt die Kevelaerin. Nicht nur, weil das Gesundheitssystem überhaupt nicht mit dem hiesigen zu vergleichen ist.

Viele hätten auch einfach Angst davor, wenn eine Ausgangssperre verhängt wird. „Für uns ist es kein großes Problem, zu Hause bleiben zu müssen. In Tansania gibt es aber viele Tagelöhner, die nicht zuhause leben“, sagt sie. Wenn die alle nach Hause müssten und das Haus nicht verlassen dürften, wäre das problematisch. „Denn die Häuser sind gar nicht groß genug, dass sie alle zuhause bleiben könnten.“ Viele Tansanier setzten aber auch darauf, dass schnell ein Impfstoff entwickelt wird, „der dann auch schnell nach Tansania kommt.“

„Hilfe zur Selbsthilfe“ - eine Frau beim Nähen einer Mundschutzmaske. Foto: Verein Kinderdorf Mbigili

Weil ihr Abschied aus Tansania nun so spontan erfolgte, stehe für Geßwein fest, dass sie nach der Corona-Krise auf jeden Fall noch einmal privat zurückkehren werde. „Ich möchte auf jeden Fall noch einmal in Iringa Urlaub machen“, sagt sie. „Von vielen konnte ich mich gar nicht richtig verabschieden, ein richtiger Abschluss war es für mich nicht.“