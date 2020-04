Aus den Vereinen : Goch investiert kräftig in den Sport

Goch Der Spielbetrieb in den Vereinen ruht. Für Baumaßnahmen gilt das nicht. Bei Alemannia Pfalzdorf wird die Laufbahn, im Hubert-Houben-Stadion die Entwässerung erneuert. Außerdem erhält der SV Asperden einen Kunstrasenplatz.

Am Sportplatz des VfB Alemannia Pfalzdorf wird seit geraumer Zeit kräftig gearbeitet. Kaum sind die Bagger und Schubkarren eines fertiggestellten Projekts verschwunden, tauchen schon wieder neue auf. Im August vergangenen Jahres weihte der Klub den 880.000 Euro teuren Kunstrasenplatz im Heribert-Ramrath-Stadion ein. Den Winter nutzte der Vorstand um den Vorsitzenden Jürgen Kamps dann, um eine neue Küche zu bauen. Nun ist erneut schweres Gerät angerückt. So wird seit einigen Wochen die Drainage der Leichtathletik-Laufbahn erneuert. Auch die Hoch- und Weitsprung-Anlage wird saniert. Der Kostenpunkt: 175.000 Euro.

„Hier ist in der letzten Zeit viel passiert. Für die Zukunft unseres Vereins sind diese Projekte sehr wichtig“, sagt Jürgen Kamps. 2009 hätten bereits die ersten Gespräche über eine Instandsetzung der Infrastruktur mit der Stadt Goch stattgefunden. „Die zehnjährige Leidenszeit ist nun endlich vorbei. Die alte Anlage war kaum mehr zu nutzen“, sagt Kamps. Ihm zu Folge sei es bemerkenswert, wie zupackend die Sportpolitik in den vergangenen Jahren agiere – zumindest was den VfB anbelange.

„Dort besteht für die Leichtathleten seit vielen Jahren eine klar erhöhte Verletzungsgefahr“, sagt Johannes Artz, Leiter der Leichtathletik-Abteilung der Viktoria. Mitunter sei es abenteuerlich gewesen, dort zu trainieren. Insbesondere dann, wenn große Mengen Niederschlag gefallen waren. In den Sommerferien sollen die Arbeiten an der Marienwasserstraße anlaufen.

Artz zu Folge mache das Mut in einer Zeit, in der es sonst aus sportlicher Sicht eher trist zugehe. Der Steintorlauf, der im Juni wieder bis zu 3000 Sportler in die Stadt hätte locken sollen, ist bereits abgesagt. Artz sagt dazu: „Diese Absage tut uns sehr weh. Nur gehe ich davon aus, dass in der Zeit nach Corona noch viel mehr auf dem Prüfstand stehen wird. Wer weiß, ob Großveranstaltungen im Sport überhaupt im nächsten Jahr wie gewohnt stattfinden können.“ Bis auf Weiteres ist der Trainingsbetrieb ausgesetzt. „Wenn ich allerdings sehe, dass die ersten Bundesliga-Klubs wieder trainieren, könnten wir auch bald wieder anfangen, denke ich. Wir lassen uns auf jeden Fall nicht unterkriegen“, sagt der Chef der Viktoria-Leichtathleten.