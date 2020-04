Corona-Folgen : Vorläufig Gocher Tafel im alten Aldi-Markt

Goch Als neuer Eigentümer von Grundstück und Gebäude stellt die Stadt die sonst nutzlosen Räumlichkeit zur Verfügung.

Es ist 13.30 Uhr und damit noch eine halbe Stunde hin, bis die Ausgabe beginnt. Aber die Kundschaft der Gocher Tafel hat sich schon in Position gebracht. Wenn sich um 14 Uhr die Tür öffnet, wird der erste von ihnen seine Lebensmittelration am neuen Ort abholen, denn übergangsweise versorgt der Tafel-Verein die Bedürftigen im ehemaligen Aldi-Markt an der Gartenstraße. Die Stadt als neuer Eigentümer hat den Ehrenamtlern ermöglicht, dort die Lebensmittelausgabe einzurichten, bis die bekannte Örtlichkeit an der Arnold-Janssen-Straße wieder genutzt werden kann. Die Corona-bedingte Kontaktsperre macht es vorerst unmöglich, die beengten Räumlichkeiten in der Innenstadt zu nutzen.