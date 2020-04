Unterstützung : Jugendhilfe in Corona-Zeiten

Goch Anna-Stift Goch: Stress in Familien lässt sich an Zahl der Telefonate ablesen.

(cpm) Ein Stück Normalität ist im Anna-Stift in Goch wieder eingezogen. Dass die Kinder und Jugendlichen in den stationären Wohngruppen auch an Wochenenden und in den Ferien Kontakt zu ihren Familien haben, ist die Regel. Während der Corona-Krise ist dies aber nur eingeschränkt möglich. In den Wochen zuvor mussten Norbert Pastoors und seine Mitarbeiter die Dienstpläne umstellen, um die Betreuung auch am Vormittag sicherzustellen.