Corona-Tagebuch : Ferienende mit einem lauten Knall

Goch Der erste Tag nach den Ferien begann spannend. In der Küche gab es einen Kurzschluss.

Tag 1 nach den Ferien fing spannend an. Obwohl das, was wir vorhatten, erst absolut nicht spannend klang: Papa helfen, ein Bild aufzuhängen. Dazu wollten wir Löcher in eine Wand bohren, um ein verdammt großes Bild aufzuhängen. Tja, als mein Vater mit der Bohrmaschine anfing zu bohren, knallte es laut und wir sahen Funken sprühen. Der Vorbesitzer des Hauses muss die Kabel verlegt haben, wie es ihm gerade in den Sinn kam. Also hatten wir einen wunderbaren Kurzschluss und in der Küche keinen Strom mehr. Papa bohrte ein größeres Loch, um zu sehen, was Sache war. Ergebnis: gleich zwei Kabel im Eimer. Also mussten wir sie reparieren, ein Riesenaufwand. Nur weil ein Bild schief hing. Die Schule hat sich übrigens noch nicht zurück gemeldet. Ich kann’s abwarten.