Corona-Krise im Kreis Kleve : Musikalische Überraschung für Senioren

Uedem Der Mundharmomikaclub Kervenheim spielte für die Bewohner des St.-Laurentius-Heimes in Uedem.

Was für eine schöne Überraschung: Am Freitag, gegen 15 Uhr, erschienen vier ergraute Herren und eine junggebliebene Dame mit Gitarre und Mundharmonika am Uedemer Seniorenheim an der Mühlenstraße, um den Bewohnern eine Freude zu machen. Ein einstündiges Ständchen in der Corona-Krise.