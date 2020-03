Jubiläum : Keppelner feiert 100. Geburtstag

Karl Wessels ist der älteste Bürger Uedems. Im Kopf ist der Senior noch topfit.

Geboren wurde Wessels am 4. März 1920 in Keppeln. Die Zwischenkriegszeit prägte seine Kindheit, das NS-Regime seine Jugend. Er ist der Sohn eines Schneiders und Friseurs. Überdies führten seine Eltern einen Lebensmittelladen. Karl Wessels selbst fand eine Anstellung in der Schuhfabrik „Van Haag“. In dem Beruf arbeitete er insgesamt über vier Jahrzehnte.