Gesundheit : Senioren frischen Erste-Hilfe-Wissen auf

Senioren Union Goch organisiert für Mitglieder Kurse in Erster Hilfe. Intensive DLRG-Schulung.

Und die Männer und Frauen kamen in großer Anzahl und waren aufmerksame Zuhörer. Erst einmal trugen sie mit der Referentin zusammen, in welchen Situationen Hilfeleistung gefragt sein könnte. Bei einem Verkehrsunfall könnte man als erster am Unfallort sein, in der Küche erleben, wie sich jemand übel schneidet, vielleicht sogar jemanden sehen, der beim Handwerken einen elektrischen Schlag erlitten hat. Die Teilnehmer am Kursus erfuhren, was in den Erste-Hilfe-Kasten gehört, dass man Einmal-Handschuhe am besten in der Handtasche mitführt, wo man das Warndreieck aufstellt und dass eine einfache Maske aus der Apotheke sehr nützlich ist, falls man jemanden beatmen muss.