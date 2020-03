Coronavirus : Krankenhaus errichtet Wartepavillon vor Fieberzelt

Im Fieberzelt am St.-Antonius-Hospital in Kleve können sich Menschen aus dem Norden des Kreises Kleve, die entsprechende Symptome vorweisen, auf das Coronavirus testen lassen. Foto: Anja Settnik

Kreis Kleve Der Pavillon soll Menschen, die sich auf das Coronavirus testen lassen wollen, vor Regen schützen. Aktuell gibt es im Kreis Kleve noch keinen bestätigten Coronavirus-Fall.

Das Katholische Karl-Leisner-Klinikum hat das Fieberzelt, in dem sich Menschen auf das grassierende Coronavirus testen lassen können, ausgebaut. So steht vor dem eigentlichen Zelt nun ein Pavillon, um wartende Menschen vor Witterungseinflüssen zu schützen. Am Montag, 2. März, ließen sich nach Angaben des Kreises Kleve im Fieberzelt rund 70 Menschen aus dem nördlichen Kreisgebiet auf das Coronavirus testen. Bei zwölf Personen wurde eine echte Grippe, auch Influenza genannt, festgestellt. Die Ergebnisse der übrigen Tests, bei dem die Menschen auf das Coronavirus getestet wurden, stehen noch aus. Aktuell gibt es keinen bestätigten Coronavirus-Fall im Kreis Kleve, so Kreis-Sprecherin Elke Sanders.