Schulveranstaltung : Fantasie-Fieber auf der    Gaesdonck

Alle drei Jahre erarbeiten Fachlehrer und Oberstufenschüler der Gaesdonck ein abendfüllendes Musical. Im Mai 2020 gibt es wieder Aufführungen.

Willem van der Velden und Lisa-Marie Thissen sind zwei der Hauptakteure. Sie stehen für rund 80 Ausführende plus Orchestermusiker und berichteten der Rheinischen Post vorab von dem, was da vom 14. bis 17. Mai täglich über die Bühne gehen wird. „In der Story geht es um drei Völker, die erst total zerstritten sind und von denen dann zwei zueinander finden, um sich gegen das dritte aufzulehnen“, erzählt Willem, der den Fürsten spielt. Als Matriarchin tritt Lisa-Marie auf, ein (in der Rolle) garstiges Wesen mit Haaren auf den Zähnen. Aber die Dame ist auch Mutter und will natürlich das Beste für ihren Sohn, zudem ist sie für ihr Volk verantwortlich, da muss man schon mal durchgreifen. Beide Herrschenden sind auf der Suche nach dem Artefakt, das den Schutz ihrer Völker garantieren soll. Durch die Liebe einiger Individuen kommen die zerstrittenen Gruppen wieder zusammen. Wie in der klassischen Literatur, nur dass die Geschichte in einer unbekannten Zeit und einem fremden Raum spielt – das Genre ist wohl am ehesten Phantasy.