Historisches : Vom Bauernsohn zum Bischof

Vor 185 Jahren, am 3. März 1835, wurde Johannes Janssen in Keppeln geboren.

John Janssen, so wurde er in Amerika genannt, stammte vom uralten Holthuisenhof in Keppeln. Die 92-jährige Anni Hendricks, geborene Wolters, aus Kleve-Materborn, erinnert sich noch heute an einen Ausspruch ihrer Schwiegermutter. Die Mutter ihres Mannes Helmut Hendricks war eine geborene Mathilde Heyermann. Sie hatte einmal gesagt: „Wir haben einen Bischof in der Familie.“ Die Mutter von Mathilde Heyermann war eine geborene Janssen. Aus dieser Linie stammte der spätere Bischof.

Johannes Janssen studierte Theologie in Münster und kam 1858 in die USA. Er wurde am 19. November desselben Jahres zum Priester des Bistums Alton geweiht. Vom 1870 bis 1886 war Janssen Generalvikar seines Bischofs Peter Joseph Baltes. Nach dessen Tod am 15. Februar 1886 wurde Janssen zunächst Diözesanadministrator von Alton und nach der Abtrennung des Bistums Belleville vom Bistum Alton am 7. Januar 1887 zusätzlich auch von Belleville. Am 28. Februar 1888 wurde Janssen dann von Papst Leo XIII. zum ersten Bischof von Belleville ernannt. Die Bischofsweihe spendete ihm der Erzbischof von Chicago, Patrick Augustine Feehan am 25. April desselben Jahres. Mitkonsekratoren waren der Bischof von Kansas City, John Joseph Hogan und der Bischof von Leavenworth, Louis Mary Fink OSB. Zwei Ereignisse sind überliefert: Am 6. Juli 1905 nahm Bischof Janssen die Weihe des Hochaltares in der St.-Jodokus-Kirche in Keppeln vor, und 1912 weihte er in seiner amerikanischen Diözese den aus Uedem stammenden Johann Grootens zum Priester. Der Mitraträger aus Keppeln starb am 2. Juli 1913 in Belleville (Illinois). Als er zu Grabe getragen wurde, war die Decke seiner Kathedrale mit mehr als 3000 Metern dekorativer Stoffbahnen verhüllt, denn kurz zuvor hatte ein Brand in dem Gotteshaus gewütet und das Gewölbe in Mitleidenschaft gezogen.