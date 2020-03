Bau nimmt Formen an : Gocher CDU-Senioren zu Gast im Pflegezentrum

Der Vorstand der Gocher CDU-Senioren Union ließ sich im Betreuungs- und Pflegezentrum am Heiligenweg die Um- und Neubauaktivitäten erläutern.

Zu Beginn stellte Herr Günzel das Konzept für den Anbau am Heiligenweg / Georgiusstr. vor. Bisher hatte das das Haus 81 Plätze in Doppel und Einzelzimmer zu Verfügung. Nach dem An- und Umbau haben dann noch 59 Personen Platz, da die überwiegende Anzahl der Zimmer Einzelzimmer ist. Von der Planungsphase bis heute sind über 5 Jahre vergangen. Sicherlich eine viel zu lange Zeit, Günzel hofft auf eine zügige Bauzeit beim Neubau hinter der Mauer, denn auch für dieses Projekt sind bereits viele Jahre für Planung und Behördenabstimmungen ins Land gegangen. Hier möchte man, dass der Baubeginn Juli/ August 2020 sein wird und die Fertigstellung, wie geplant, im August/September 2021 ist. In der neuen Einrichtung können 34 pflegebedürftige Personen wohnen.