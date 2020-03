Polizei : Versuchte Brandstiftung in Maria Magdalena

Goch Versuchte Brandstiftung, offenbar durch Jugendliche, an Gocher Hauptkirche, Polizei sucht Zeugen.

GOCH (nik) Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatten bereits am Dienstagnachmittag Unbekannte versucht, in der Maria-Magdalena-Kirche in Goch Feuer zu legen. Ihr Vorhaben misslang. Zwischen 14.20 und 16 Uhr versuchten sie an drei Stellen in dem Gotteshaus einen Brand zu entfachen. Die Bilder einer Überwachungskamera zeigen als Tatverdächtige eine weibliche und eine männliche Person im Alter von 16-20 Jahren. In der kleinen Kapelle machte sie sich an einem Kerzenständer zu schaffen, außerdem an einem Ständer für Gebetbücher und hinter dem Hochaltar. Die Kripo Goch bittet Zeugen, sich unter 02823 1080 zu melden.