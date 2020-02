Soziales Engagement : Ein Herz für Cyrus

Goch Mit Hilfe der Bürgerstiftung Niederrhein gibt es ein Fahrzeug für den Jungen.

Die monatelange Arbeit hat sich endlich ausgezahlt. November letzten Jahres hatten Bettina Brey und Richard van Alphen eine Spendenaktion für den 13 Jahre alten Cyrus aus Goch und seine Familie ins Leben gerufen. Durch einen Autounfall wurde der Junge vor einem Jahr schwer am Kopf verletzt und ist seitdem auf seinen Rollstuhl angewiesen. Um ein rollstuhlgerechtes Fahrzeug zu finanzieren, durch das Cyrus am gesellschaftlichen Leben teilnehmen kann, wurden seitdem, in enger Zusammenarbeit mit der Bürgerstiftung Niederrhein, fleißig Spenden gesammelt.