Kommunalwahl : Nach Absage: Immer noch kein Kandidat gegen Rainer Weber

Die „öffentliche Ausschreibung“ der bündnisgrünen Bürgermeister-Kandidatur schien erfolgreich zu sein. Doch der Aspirant zog sich zurück.

Die Bündnisgrünen in Uedem sorgten Anfang Januar für ein Novum in der politischen Geschichte des Kreises Kleve. Ihren Bürgermeisterkandidaten suchten sie per „öffentlicher Stellenausschreibung“. Mittlerweile ist klar: Die Suche war erfolgreich, doch der Erfolg währte nicht lange. „Wir haben einen Kandidaten gefunden, den wir für sehr gut gehalten haben. Leider hat er nun doch aus beruflichen Gründen abgesagt“, erklärt Gabriele Höpfner, Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen im Uedemer Rat. Um wen es sich bei dem Aspiranten handelt, der den Mitgliedern noch nicht vorgestellt worden war, wolle sie nicht preisgeben. Noch bis Samstag, 29. Februar, dauert die Ausschreibung. Doch Höpfner sagt: „Wir hoffen natürlich weiter. Doch wahrscheinlich hätte die- oder derjenige, der es machen will, sich mittlerweile gemeldet.“ Ohnehin sei es schwierig, einen geeigneten Herausforderer für Amtsinhaber Rainer Weber zu finden. Höpfner wünsche sich, dass dieser ein „ideologisch Grüner“ sei, zudem solle der Kandidat Erfahrung in einem verwaltungsnahen Beruf gesammelt haben.

Für SPD-Fraktionschef Jörg Lorenz ist die Misere der Bündnisgrünen keine Überraschung: „Ich habe mir, was die Ausschreibung anbelangt, keine Illusionen gemacht. Man weiß ja nie, aber ich bin nicht davon ausgegangen, dass dieses Vorgehen von Erfolg gekrönt sein würde.“ Die Sozialdemokraten hatten, genauso wie die FDP, bereits frühzeitig öffentlich gemacht, in den eigenen Reihen keinen geeigneten Kandidaten für die Wahl im September zu finden. „Wir suchen aktuell nicht aktiv, halten aber Augen und Ohren offen. Wir sind auch gerne bereit, über Angebote anderer Parteien zu sprechen“, sagt Lorenz. Es sei gerade auch deshalb schwierig, einen passenden Herausforderer zu finden, da der Beruf des Bürgermeisters in Uedem nicht allzu attraktiv sei – wie Lorenz meint. „Durch das Wirken des Bürgermeisters ist die Verwaltung in einem schlechten Zustand, die Stimmung ist miserabel“, sagt der 63-Jährige. Der Vorstand der CDU Uedem hat sich dafür ausgesprochen, den parteilosen Rainer Weber bei seiner Kandidatur für eine vierte Amtszeit zu unterstützen. Die Mitglieder entscheiden in letzter Instanz am Mittwoch, 11. März.