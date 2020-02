Reiten : Pfalzdorfer Nationenpreisreiter steigt in Pferdezucht ein

Pfalzdorfer Nationenpreisreiter steigt in Pferdezucht ein

Holger Hetzel, bekannt für seine sportlichen Ambitionen und die professionelle Ausbildung von Pferd und Reiter, besitzt nun auch zwei gekörte Hengste.

Der Nationenpreisreiter Holger Hetzel steht nach wie vor unter dem Eindruck der süddeutschen Hengsttage, die kürzlich stattfanden. „Grundsätzlich kaufe ich nur Pferde, die geritten und unter dem Sattel gesprungen sind, aber zwei Youngster waren dort beim Freispringen so auffällig und haben mich derart überzeugt, dass ich es nicht lassen konnte“, erklärt Hetzel und zeigte sich von zwei Junghengsten so begeistert, dass er sie bei der Auktion erwarb. Somit ist der Pfalzdorfer, der eigentlich ausschließlich sportlichen Ambitionen folgt, „plötzlich Hengstbesitzer“ und in die Pferdezucht eingestiegen.