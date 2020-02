Karneval 2020 : Mehr als 400 Teilnehmer beim Karnevalszug in Uedem

Mehr als 400 Teilnehmer beim Karnevalszug in Uedem

Bunte Kostüme und aufwendig geschmückte Handkarren: Beim Kinderkarnevalsumzug in Uedem gab es einiges zu bestaunen. Viele verkleidete Narren genossen den großen Abschluss der Karnevalszeit im Kreis. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Uedem UEDEM Bei strahlendem Sonnenschein zog der närrische Lindenwurm, bestaunt von vielen Jecken, durch die Innenstadt.

Wie groß war der Zug? Insgesamt 15 Fußgruppen zogen beim Kinderkarnevalsumzug durch die mit wärmenden Sonnenstrahlen beschienene Uedemer Innenstadt. Nach Angaben der KKG Fidelitas zogen mehr als 400 Menschen beim Zug mit – und zwei Pferde. Denn die Kinderprinzenpaare der vier Kindergärten warfen die Kamelle aus einem Kutschenwagen in die jecke Menge.

Wo startete der Zug, wo endete er, wie lange hat er gedauert? Pünktlich um 10.11 Uhr startete der Umzug an der Feuerwehr am Westwall, zog über die Vieh- auf die Mühlenstraße. Dort wendete der Zug am Altenheim und zog erneut auf der Mühlenstraße über den Markt, um dann über die Loh- und Laurentiusstraße zum Bürgerhaus zu gelangen. Der Umzug dauerte insgesamt rund eine Stunde.