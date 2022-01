Bischof Genn zu Kirchen-Outing : „Ich spüre das Leid, das sie erlebt haben“

Goch Die bundesweite Kampagne #OutinChurch hat für Aufsehen gesorgt. Nun hat sich der Bischof von Münster, Felix Genn, zu der Aktion geäußert. Er habe „großen Respekt“.

125 Mitarbeitende der katholischen Kirche haben sich in der bundesweiten Kampagne #OutinChurch als queer geoutet, darunter auch Lisa Reckling und Anne Kersjes aus Goch. Die öffentliche Resonanz ist groß. Nun hat sich der Bischof von Münster, Felix Genn, zu der Aktion geäußert. „Ich habe großen Respekt vor den kirchlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich in der Kampagne als queer geoutet haben. Die bewegenden Aussagen und Lebensschicksale machen deutlich, dass wir in der katholischen Kirche ein Klima der Angstfreiheit brauchen“, sagt Genn.