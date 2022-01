Bauauschuss : Bauliche Hilfen für Fußgänger an der Klever Straße nötig

Goch Die Anlieger und sonstigen Nutzer der Klever Straße in Pfalzdorf müssen sich von der Hoffnung auf Tempo 30 und den Ausschluss des Schwerlastverkehr verabschieden.

Zwei Hoffnungen haben sich schon einmal zerschlagen: Weder wird Tempo 30 in dem Bereich eingeführt, wo häufig Fußgänger die Klever Straße in Pfalzdorf überqueren, noch wird die Hauptverbindungsstraße für Fahrzeuge von mehr als 7,5 Tonnen gesperrt. Beides hatte sich eine Bürgerinitiative gewünscht, die in dieser Sache die CDU-Fraktion an ihrer Seite hatte. Nun gibt es noch die Chance, dass eine Variante gefunden wird, durch bauliche Mittel den Übergang der Fußgänger zu erleichtern. Das ist das Ergebnis der Debatte in der Sitzung des Verkehrsausschusses.