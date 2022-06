Fast 2,2 Millionen Kilometer im Kreis Wesel : Gutes Endergebnis beim Stadtradeln

Torsten Niggemann aus Rheinberg war der Stadtradel-Star 2022. Der Krankenpfleger fährt jeden Tag mit dem Rad, einer Kombination aus Rennrad und Mountainbike, zur Arbeit. Foto: Armin Fischer (arfi)

Rheinberg/Kreis Wesel Torsten Niggemann war drei Wochen lang Stadtradel-Star und in der Zeit nur mit dem Rad unterwegs. Er wünscht sich, dass die Infrastruktur für Radfahrer und Fußgänger angepasst wird. Dabei soll das Prinzip der gleichen Geschwindigkeiten gelten, wenn Wege nicht getrennt sind.

Der Kreis Wesel kann mit dem Endergebnis des Stadtradelns sehr zufrieden sein. Die Gesamtteilnehmerzahl liegt mit 14.038 gegenüber 2021 um 3000 Aktive höher. Noch erfreulicher ist die Gesamt-Kilometerleistung. Im Kreisgebiet kamen diesmal 2.197.203 Kilometer zusammen. Das sind 550.000 Kilometer mehr als im Jahr zuvor. „Ein fulminantes Ergebnis für alle Radelnden, die Kommunen und den Kreis Wesel“, fasst Koordinator Jens Harnack zusammen. Ohne Groll fügt er hinzu: „Bundesweit konnte der dritte Platz wie erwartet nicht lange gehalten werden. Die Region Hannover zieht vorbei, wahrscheinlich in Kürze auch der Kreis Steinfurt und auch Berlin. Aber das war zu erwarten und tut dem sehr guten Ergebnis keinen Abbruch.“ Rheinberg landete hinter Wesel, Moers und Hamminkeln auf dem vierten Platz. Xanten wurde neunter, Sonsbeck zehnter und Alpen zwölfter und damit vorletzter.

Unterdessen zieht der Rheinberger Stadtradel-Star Torsten Niggemann ein Fazit für sich. Fünfmal die Woche fährt er in Baerl auf den Rheindeich, um mit seinem Fahrrad das Krankenhaus in Homberg zu erreichen, wo er als Fachpfleger für Intensivmedizin in der Endoskopie arbeitet. „Der Rheindeich ist ideal zum Fahrradfahren, zwischen Baerl und Homberg genauso wie zwischen Wesel und Ossenberg. Leider ist im Orsoyer Rheinbogen die Verbindung unterbrochen. Dort wünsche ich mir auch einen Fahrradweg auf oder am Rheindeich. Dieser Radweg wäre ideal, würde eine wichtige Verkehrsachse für Radfahrer sein.“

Info Als Rheinberg ganz nach vorne radelte Bundessieg 2009 war Rheinberg Bundessieger im Stadtradel-Wettbewerb. 46 Teams haben damals in drei Wochen mehr als 100.000 Kilometer erradelt und damit fast 15.000 Kilogramm Kohlendioxid eingespart. Auf der letzten Etappe ließen die Rheinberger damals Halle/Saale noch hinter sich. Die Auszeichnung fand bei der Kommunalen Klimaschutz-Konferenz im Congress Center Hamburg statt.

Für ihn ist es kein Verzicht, das Auto stehen zu lassen, weil er die Fahrerei mit Pkw mit Staus, Stress und Parkplatzproblemen verbindet, außerdem mit einer schlechten CO 2 -Bilanz. „Autos verursachen in Deutschland rund ein Viertel des CO 2 -Ausstoßes, wenn neben dem Spritverbrauch auch die Herstellung eines Autos eingerechnet wird“, sagt der Fahrer einer Kombination aus Rennrad und Mountainbike. So hat der Familienvater kein Auto, aber ein Wohnmobil, bei dem er nur hinter dem Steuer sitzt, wenn es in den Urlaub geht.

In den drei Wochen als Stadtradel-Star habe er viel über die Verkehrsinfrastruktur nachgedacht. „In Deutschland ist das Straßennetz auf den Autoverkehr zugeschnitten, anders als in den Niederlanden“, sagt Niggemann. „Dort sind an großen Durchgangsstraßen oft Radwege auf der Ebene der Fahrbahn angelegt, die durch einen erhöhten Streifen baulich getrennt sind. Wenn in Städten die Straßenbreite nicht ausreicht, gilt Tempo 30. Dann sind Autofahrer und schnelle Radfahrer mit fast der gleichen Geschwindigkeit unterwegs. Wenn auch Fußgänger die Straße benutzen, gilt Schrittgeschwindigkeit für alle. Die Idee der gleichen Geschwindigkeiten ist gut. In Städten wie Rheinberg würde dann generell Tempo 30 gelten, weil kein Raum für niederländische Radwege vorhanden ist, in verkehrsberuhigten Bereichen Schrittgeschwindigkeit.“

Seine Gedanken konnte er offen in einem persönlichen Gespräch mit Bürgermeister Dietmar Heyde äußern, den er beim Rheinberger Kulturfest am Vallan im Stadtpark traf. „Er denkt in die gleiche Richtung“, sagt Niggemann. „Er hat mir erläutert, dass es nicht ganz einfach ist, die Verkehrsinfrastruktur zu verändern. Aber auch wenn es Jahre dauert, bleibe ich dran.“

