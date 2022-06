Stadt will den Gewässerzug anpassen : Planungswerkstatt Niepkuhlen trifft sich zum Bürger-Dialog

Bei der Planungswerkstatt „Niepkuhlen" waren unter anderem Umweltdezernentin Sabine Lauxen und Moderator Mario Sommerhäuser (v. l.) anwesend. Foto: Stadt Krefeld/Andeas Bischof

Krefeld Experten informieren unter anderem über Tiere und Pflanzen und geben ökologische Bewertung ab. Im Herbst soll es ein weiteres Treffen geben.

Rund 50 Bürger konnte Umweltdezernentin Sabine Lauxen zur ersten Niepkuhlen-Planungswerkstatt auf dem Kliedter Hof der Familie Schulte-Bockholt am Papendyk begrüßen. Mit Anliegern und Interessierten will die Stadt den Gewässerzug an die klimatischen Veränderungen anpassen und eine Gestaltung so umsetzen, dass die Niepkuhlen ohne die künstliche Zuleitung von Wasser eine Zukunft haben. Bei der ersten Planungswerkstatt haben die Bürger in Arbeitsgruppen die Besonderheiten der einzelnen „Kullen“ von Holtmoers im Süden bis zur Kull „Fischerheim“ im Norden ausgearbeitet und definiert, welche Aspekte für die jeweiligen Gewässer zukünftig wichtig sein sollen.

Sabine Lauxen zeigt sich sehr zufrieden mit dem Verlauf der dreistündigen Veranstaltung: „Die erste Planungswerkstatt war ein sehr guter Auftakt, der uns als Verwaltung viele gute Hinweise gegeben hat. Die Vielzahl der Beteiligungen an diesem Format macht deutlich, dass den Bürgern die Niepkuhlen am Herzen liegen. Sie wollen sich einbringen, sind aber auch bereit, das fachliche Urteil der Gutachter zu hören und zu beachten. Die Art, wie wir als Verwaltung hier mit den Bürgern Projekte entwickeln, ist am Ende für alle Beteiligten gewinnbringend. Auf diese Weise sind gegenseitiges Verständnis und Vertrauen für die weitere Arbeit gewachsen.“

Das Projektteam Niepkuhlen aus Vertretern der Stadt sowie Hydrogeologen, Gewässerökologen und Landschaftsplanern verfolgt das Ziel, das Naturschutzgebiet Niepkuhlen unter Berücksichtigung klimatischer Veränderungen nachhaltig zu entwickeln. Mit den erfolgten Untersuchungen im Bereich von Holtmoers bis Fischerheim liegt erstmals eine ganzheitliche Betrachtung der Niepkuhlen vor.

Die Moderation lag am Abend in der Scheune des Kliedter Hofes in den Händen von Mario Sommerhäuser von der Emschergenossenschaft. Nach einer Einleitung von Sabine Lauxen trugen die Gutachter Klaus van de Weyer für den Bereich Flora und Fauna sowie Reinhold Strotmann für den Bereich Hydrogeologie vor. Beide stellten die Ergebnisse ihrer Untersuchungen an den Niepkuhlen vor und boten den Bürgern Gelegenheit für Rückfragen. Klaus van de Weyer wies dabei auf die besondere Verbindung der Fischart Bitterling und der Teichmuschel im Gewässerzug hin. Er stellte auf Basis seiner Untersuchungen dar, welche Tiere und Pflanzen in welcher Kull noch vorkommen und wie die ökologische Bewertung ausfällt. Tendenziell würden die Niepkuhlen wegen der erwarteten längeren Trockenphasen häufiger trockenfallen können, teilte Strotmann mit.