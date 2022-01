Neues Angebot : Kalkarer Kindergärten bekommen Vorlesepaten

Kreis Kleve Die Bücherei Kalkar startet eine Vorlesepatenschaft mit Freiwilligen und umliegenden Kindergärten. Im Frühjahr ist der Start geplant.

Kindern Literatur nahebringen und das coronakonform? Das geht, wie die Bücherei St. Nicolai in Kalkar zeigen will. Sie hat trotz der angespannten Lage eine Vielzahl von Freiwilligen gefunden, die an einem Vorleseprojekt in den Kalkarer Kindergärten teilnehmen wollen. „Wir freuen uns, so viele Ehrenamtler gefunden zu haben“, sagt Annette Hagen von der Bücherei Kalkar, die das Projekt ins Leben gerufen hat und mit dem Kommunalen Integrationszentrum Kreis Kleve und dem Seniorenbeirat Kalkar kooperiert. Die 18 Frauen und Männer aus Kalkar, Kleve und Goch, die sich gemeldet haben, haben unterschiedliche berufliche Hintergründe, aber sie eint eines: Die Freude an guten Büchern und am Vorlesen.