Missbrauchsverdacht im Bistum Münster​: Bischof Genn untersagt Priester jede Tätigkeit​

Münster/Borken Der Münsteraner Bischof Felix Genn hat einen unter Missbrauchsverdacht stehenden Priester mit Wirkung vom 1. Juni in den Ruhestand versetzt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des versuchten schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern.

Der Münsteraner Bischof Felix Genn hat einen unter Missbrauchsverdacht stehenden Priester des Bistums mit Wirkung vom 1. Juni in den Ruhestand versetzt. Eine kirchenrechtliche Voruntersuchung ist nun zu dem Ergebnis gekommen, dass gegen den beschuldigten Priester der dringende Verdacht des sexuellen Missbrauchs einer seinerzeit minderjährigen Person besteht, wie das Bistum am Mittwoch mitteilte. Bischof Genn habe ihm per Dekret die Ausübung jeder priesterlichen und seelsorglichen Tätigkeit untersagt.