Gemeindeleben : Pfalzdorf feiert Freundschaft zu Nandom

Gifty ist am Wochenende zu Gast bei der Jubiläumsfeier der Ghana-Gruppe Pfalzdorf. Foto: Anja Settnik

Goch-Pfalzdorf Seit 30 Jahren besteht die Partnerschaft zwischen den Pfarrgemeinden St. Theresa Nandom in Ghana und St. Martinus in Pfalzdorf. Jetzt wird bei Musik, Tanz und afrikanischem Essen gefeiert.

In Pfalzdorf von Ghana zu hören ist nichts Ungewöhnliches. Viele Bürger pflegen gute Kontakte zu den Menschen des afrikanischen Landes. Seit bereits 30 Jahren besteht inzwischen eine offizielle Gemeindepartnerschaft zwischen der katholischen Kirchengemeinde St. Martinus Pfalzdorf und der Gemeinde Nandom in Ghana. Dieser runde Geburtstag wird nun – lange vorbereitet – gefeiert. Am kommenden Sonntag, den 29. September, ist jeder Interessierte eingeladen, beim Fest dabei zu sein.