Goch : Abriss des Gemeindehauses steht bevor

Goch Bevor sich die Freude einstellen kann, noch mal Gelegenheit für Wehmut: Ab 5. Oktober beginnen die Vorarbeiten für den Abriss des evangelischen Gemeindehau am Gocher Marktplatz. Der Neubau des „M4“ soll Mitte 2021 fertig sein.

Alles, was noch einen gewissen Wert hat oder für das es eine eindeutige Verwendung gibt, ist schon ausgeräumt. Ein paar Spielsachen stehen noch im kleinen Saal im Erdgeschoss, dazu Becher, Schüsseln, Lämpchen, Zierrat, wie er sich bei jedem Auszug gegen das Wegwerfen wehrt. Gemeindeglieder, die sich noch eine kleine Erinnerung an das Haus zwischen evangelischer Kirche und historischem Rathaus sichern möchten, sollten sich das Datum des kleinen Trödelmarkts merken: Am 5. Oktober von 11 bis 14 Uhr heißt es gegen Spende „Alles muss raus“. Denn gleich danach wird der Bagger anrücken und Maß für die Schaufel nehmen. Das Gemeindehaus der evangelischen Kirche in Goch wird abgerissen, um einem zeitgemäßen Neubau Platz zu machen. Der wird nach der Adresse und Hausnummer des Gebäudes „M4“ heißen und soll ab Jahresbeginn errichtet werden.

Der allernächste Termin, der ansteht, ist die Abschiedsfeier vom alten Gemeindehaus am Samstag, 28. September, ab 10.45 Uhr. Die ganze Gemeinde ist eingeladen, noch einmal durch die fast leeren Räume zu gehen, sich vielleicht an die Konfirmation oder die Eheschließung zu erinnern. Pfarrerin Rahel Schaller wird die Besucher begrüßen, Presbyter Dirk Elsenbruch bereitet einen biblischen Impuls zum Thema Abschied vor. Alle Teilnehmer an der Veranstaltung sind eingeladen, sich auszutauschen und ihre Erinnerungen in ein Gästebuch einzutragen. Gaby Schreuder, langjährige Presbyterin, Peter Friedrichs und drei Vertreter der Jugendarbeit haben die Aufgabe übernommen, aus ihrer Perspektive Erzählenswertes zusammenzutragen. Peter Friedrichs, nicht nur in der Kirchengemeinde aktiv, sondern als früherer Erster Beigeordneter der Stadt Goch auch bestens über die bauliche Entwicklung der Innenstadt im Bilde, wird über die Vorgängergebäude referieren. Denn das Gemeindehaus ist nicht sehr alt geworden: Erbaut Mitte der 1960-er Jahre, können sich viele Ältere noch an die Zeit davor erinnern. „An das Haus, in dem Gottesdienste stattfanden, nachdem der Krieg die Kirche zerstört hatte. Die evangelische Volksschule hatte dort ihren Platz, später lebten Pfarrer und Küster in dem Gebäude“, weiß Friedrichs. Er wird auch Bilder dabei haben, die die historisierend „barocke Fassade“ der Kirche zeigten, die später entfernt wurde. Und während es schwer fällt, in dem 60er-Jahre-Bau eine überzeugende architektonische Handschrift zu erkennen, hatten die Pläne des Büros Ader & Kleemann aus Kalkar die Jury schnell überzeugt. Für rund 2,2 Millionen Euro wollen sie einen Treffpunkt realisieren. Spannend wird auch die Abriss- und Bauphase sein, denn die Steinstraße, für den Einbahn-Rundkurs durch Goch unverzichtbar, muss befahrbar und begehbar bleiben.