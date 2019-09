Wunderland Kalkar : Oldtimer präsentieren sich bei Euregio-Ausfahrt

Oldtimer aller Art nehmen an der Euregio-Ausfahrt teil. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kalkar Zur Euregio-Ausfahrt der Old- und Youngtimer am 29. September werden in Kalkar wieder zahlreiche motorisierte Schätzchen mit ihren stolzen Besitzern erwartet.

(nik) Der Clever-Oldtimer-Club freut sich auf den 29. September, wenn Sammler alter und seltener Fahrzeuge selbige am Wunderland Kalkar präsentieren. Zwei Ausfahrten durch den Niedrrhein sind geplant – es wird ein toller Tag, sind alle Akteure sicher.

Horst Hölscher und sein Kollege Ralf Vellmann vom Vorstand des C-O-C organisieren die alljährliche

Euregio-Rhein-Waal-Ausfahrt für Youngtimer- und Oldtimer, die bereits zum 22. Mal stattfindet. Die zwei Etappen der Ausfahrt führen durch 115 Kilometer niederrheinische Landschaft. Manche Teilnehmer haben schon einen langen Anfahrtsweg hinter sich mit Borgward, Opel Olympia, Rolls Royce, Triumph, Mercedes oder auch Citroen. In Reihe und Glied und in ihrer ganzen Pracht können die Schätze aus Chrom und Stahl übrigens kostenfrei zwischen den Ausfahrten auf dem Parkplatz des Wunderland Kalkar (zwischen 8.30 Uhr und 10 Uhr sowie zwischen 12.30 Uhr und 14 Uhr) bestaunt werden.

Für die Teilnehmer der Euregio-Ausfahrt gibt es wieder ein schönes Rahmenprogramm. Vor der Ausgabe der Startunterlagen sowie einer detaillierten Fahrerbesprechung gibt es zunächst ein Frühstück, gut gestärkt geht es dann um 10.15 Uhr los auf die erste Etappe. Die zweite folgt nach dem Mittagessen ab ca. 14.30 Uhr. Nach Rückkehr am Wunderland erfolgt im Anschluss an Kaffee und Kuchen eine abschließende Preisverleihung.

Teilnehmen können alle Originale in gut erhaltenem Zustand. Hierzu zählen Oldtimer-Pkw bis Baujahr 1986, Motorräder bis Baujahr 1978