Wissel : Barbara Heißing ist die neue Erntekönigin in Wissel

Barbara Heißing ist die neue Erntekönigin in Wissel

Kalkar-Wissel Erntedankzug zieht am nächsten Samstag durch das Dünendorf Wissel.

(RP) Auf der Vorbereitungsversammlung für den 49 großen Umzug in Wissel, gab der Vorsitzende Marco Fischer bekannt, dass Barbara Heißing am Samstag, 28 September, vor dem Umzug feierlich inthronisiert wird. Barbara Heißing ist nicht nur Mitglied bei den Schützendamen, sondern auch Kassiererin der Wisseler St. Johannes Schützenbruderschaft. Mit ihrer Gruppe ist sie schon seit Wochen mit den Vorbereitungen beschäftigt. Kurz vor dem großen Festumzug sind die Schützendamen jeden Abend auf der Scheune, um den Prunkwagen und die neue Erntekrone her zu richten. Auf der Versammlung wurden dem Vorstand die Themen für die Organisation der Zugaufstelung auch nur streng vertraulich mitgeteilt. Marco Fischer, seit 1995 im Vorstand, berichtet dazu, dass die Gruppen immer wieder mit neuen Themen überraschen.