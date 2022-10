Was Neues in der Landlebenstadt : „Heim-Art-Markt“ lockt viele Besucher

Was Neues in der Landlebenstadt

Geldern Die Premiere der Veranstaltung in Geldern wurde vom sonnigen Wetter begünstigt. Rund 20 Aussteller boten Leckeres, Schönes und Informatives, begleitet von Rock- und Pop-Hits. Der Wirtschaftsförderer ist zufrieden.

Mit einer Marionette in der Hand lief die Frau am frühen Mittwochabend über die Fußgängerzone Issumer Straße. Die Fäden der Puppe waren völlig verheddert. „Ich hoffe, dass man mir da helfen kann“, sagte die Frau und deutete mit einem Kopfnicken in Richtung Marktplatz. Dort waren eine Bühne und rund 20 Stände aufgebaut. Der Gelderner „Heim-Art-Markt“ feierte Premiere.

Einige Schritte weiter waren Porzellantassen von Inge Leenen aus Winnekendonk zu sehen. Sie zeigten unter anderem Motive aus Geldern. In Marmeladengläsern schwammen die 20-prozentigen Liköre von „Speakeasy Moonshine“. Die sechs Sorten werden bei Moosbur in Wetten gebrannt. „Nach unserem Rezept“, wie die Straelenerin Elke Leupers informierte. Das ungewöhnliche Gefäß solle an die Prohibition vor rund 100 Jahren erinnern, als in den USA der verbotene Alkohol in Marmeladenbehältern transportiert wurde und in den „Flüsterkneipen“ (Speakeasies) verkauft wurde.