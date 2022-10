Kostenlose Seniorenberatung : Caritas startet in Geldern neues Angebot für Senioren

Geldern Älteren Menschen soll geholfen werden, ihren Alltag besser zu bewältigen. Die Seniorenberatung der Caritas in Geldern unterstützt und informiert, wo es nötig ist.

Für solche und weitere Anliegen ist das Caritas-Centrum Geldern jetzt auch Anlaufstelle für Senioren, die dort kostenlos informiert, beraten und unterstützt werden. „Die Seniorenberatung berät in allen seniorenspezifischen Fragen, bietet praktische Unterstützung oder vermittelt an andere Fachstellen“, stellte Ernst Heien das neue Angebot in der jüngsten Sitzung des Seniorenbeirats der Stadt Geldern vor. Hinzu komme die Beratung über finanzielle und praktische Hilfeleistungen im Alter, damit der Alltag besser bewältigt werden könne. Befinden sich die Ratsuchenden in einer schwierigen Lebenssituation oder finanzieller Not, erfolgt eine vertrauensvolle Begleitung und Vermittlung in Krisen. Ebenso wird über Seniorenangebote gegen Einsamkeit informiert. Denn die Mitarbeitenden der neuen Beratungsstelle kennen die vielfältigen Angebote für Senioren.