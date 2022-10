Erkelenzer Stadtgeschichte : Der Markt im Wandel der Zeit

Erkelenz Mitten im Herzen von Erkelenz liegt der Markt, der schon bald neu gestaltet werden soll. Dieses kleine Stück der kleinen Stadt hat über viele Jahrhunderte hinweg eine wechselvolle Geschichte erlebt.

In den kommenden zwei Jahren soll der Marktplatz ein völlig neues Gesicht erhalten: Mehr Aufenthaltsqualität für Menschen, weniger Parkplätze – das ist das Motto der Umgestaltung, die im vergangenen Jahr in der Stadt und vor allem unter den ansässigen Händlern stark diskutiert wurde. Der Markt ist jetzt der zentrale Punkt der Stadt. Ob er allerdings immer der wichtigste war, ist nicht sicher, weil alte Quellen den Johannismarkt als den „alten Markt“ und den Markt als „neuen Markt“ bezeichnen. Dagegen spricht aber, dass hier auch schon vor dem verheerenden Stadtbrand von 1540 das Gewandhaus oder Stadthaus stand. Noch frühere Erwähnung findet der Markt 1452 = ,op deme Wolmart‘ und 1480 = ,niewermart‘ im Rheinischen Städteatlas.

Wie in alten Städten früher üblich, gab es auch hier rund um die Kirche den Kirchhof. Er wurde bis zur Einrichtung des Friedhofes an der Brückstraße benutzt, der 1825 geweiht wurde. Ein steinernes Friedhofskreuz stand bis zur Neugestaltung des Marktes im Jahr 1957 in der westlichen Ecke.

Das zweite bedeutende Bauwerk ist das Alte Rathaus, welches im Jahre 1546 erbaut wurde. Bei einem Bombenangriff im Januar 1940 wurde der Dachstuhl des Alten Rathauses durch eine Brandbombe zerstört. Auf dem Markt befand sich seit 1941 ein Löschteich. Bei dem schweren Bombenangriff am 23. Februar 1945 wurden dann die Kirche, das Alte Rathaus und viele Gebäude am Markt zerstört. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Alte Rathaus (1956) wie auch die Häuser wiederhergestellt.

Neben Kirche und Altem Rathaus war das beherrschende Haus am Markt das sogenannte Jungbluth‘sche Haus. Im Jahre 1792 ließ sich hier Johann Adam Gormanns als Notar nieder. Dieser war in der Franzosenzeit (1794 bis 1814) unter anderem Bürgermeister in Erkelenz. Sein Sohn Hermann-Josef Gormanns führte das Notariat ab 1828 (zwischenzeitlich war Jansenius Notar in Erkelenz, doch er wohnte nicht hier) und übergab es 1863 an seinen Neffen Leonard Jungbluth. Hermann-Josef Gormanns hinterließ der Stadt testamentarisch Geld und Grundbesitz am Zehntkamp und schuf damit die Grundlage für ein 1871 fertiggestelltes Krankenhaus, aus dem die heutige Hermann-Josef-Stiftung hervorging.