Nach Corona-Krise​: Moerser Weihnachtsmarkt fehlen Aussteller​

Moers Dass es schwierig werden könnte, Händler zu gewinnen, hat Michael Birr schon vor einigen Monaten gemerkt. Was die Gründe dafür sind und auf wen der Stadtmarketingchef jetzt setzt.

Das Problem ist bekannt. Auch bei der Moerser Kirmes waren einige Stammbeschicker plötzlich nicht mehr am Markt, und Birrs Team musste Umstellungen in letzter Minute vornehmen. Das Stadtmarketing lädt deshalb noch einmal alle Interessierten, speziell auch Betriebe oder Hobbyisten mit handwerklichem Angebot, ein, sich am Moerser Weihnachtsmarkt aktiv zu beteiligen. „Dabei sind auch Unternehmen aus der Region angesprochen, zu prüfen, ob sie ein weihnachtliches Geschenkeangebot haben, das sie einem breiten Publikum zugänglich machen möchten“, sagt Sabine Opgen-Rhein von der ‚Moers Marketing‘.