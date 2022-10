Aufruf: Gesucht wird ein Lagerraum in Kerken : Gegen den Hunger in Rumänien

Kerken Landwirte spendeten Kartoffeln. Am 3. Dezember sammeln die Jugendfeuerwehren und Pfadfinder Essensspenden. Es wird dringend ein Lagerraum in Kerken gesucht.

„Auf unsere Landwirte kann man zählen, wenn Hilfe benötigt wird“, so die Ehrenamtlichen der Rumänienhilfe. Nachdem eine Dame aus Kerken, die im Arbeitskreis der Rumäniehilfe Vorst ehrenamtlich tätig ist, einen Kerkener Landwirt erzählte, dass die Jugendfeuerwehr Kerken und die Rumänienhilfe Vorst für ein Kinderheim und eine Armenküche in Caransebes (Rumänien) Lebensmittel sammeln, kam jener Landwirt aus Poelyck auf die Idee, etwas gegen den Hunger in Rumänien zu tun. Er organisierte mit fünf weiteren Landwirten aus Kerken, Straelen, Issum, Geldern und Rheurdt eine Spendenaktion. Dadurch wurden 25 Tonnen Kartoffeln für die hungernde Bevölkerung in Rumänien bereitgestellt. Auf dem Stenmanns Hof in Poelyck wurden die gespendeten Kartoffeln verladen. Die Rumänienhilfe Vorst sammelt seit 30 Jahren Lebensmittel und Sachspenden für die Ärmsten der Armen. Am 3. Dezember werden im Kreis Kleve in Kerken, Straelen und Geldern durch die Jugendfeuerwehren Kerken und Straelen und die Pfadfinder von St. Maria Magdalena Geldern vor den Discountern Lebensmittel gesammelt, um den Kindern im Waisenhaus und den Hungernden in Caransebes ein Weihnachtsessen zu ermöglichen. In Kerken wurde die von der Jugendfeuerwehr mitgestaltete Hilfe an den Nächsten außerdem immer wieder von der Gemeindeverwaltung unterstützt.