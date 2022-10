Lise-Meitner-Gymnasium in Geldern : Dreiste Diebe stehlen kompletten Flügel eines Schulhof-Tores

Am Lise-Meitner-Gymnasium wurde der rechte Flügel dieses Tores am Schulhof gestohlen. Foto: Stadt Geldern

Geldern Ein Schulhoftor-Flügel am Lise-Meitner-Gymnasium ist in der Nacht zu Freitag verschwunden. Am Vortag hatte der Hausmeister bereits gelöste Bolzen festgestellt. Vor einem halben Jahr wurden an der gleichen Stelle acht Zaunelemente gestohlen.

Ein kurioser Diebstahl hat sich in der Zeit zwischen Freitagmittag und Samstagmorgen auf dem Gelände des Lise-Meitner-Gymnasiums abgespielt. Dies gab die Polizei am Mittwoch bekannt. Unbekannte Täter haben eine Hälfte des Doppelflügel-Tors eines Zauns auf dem Gelände am Friedrich-Nettesheim-Weg gestohlen. Das Tor befand sich in einem sogenannten Doppelstabmattenzaun, der den Schulhof vom Sportplatz am Bollwerk abgrenzt.

Dabei handelt es sich um eine beliebte Zaunart, die standardmäßig aus drei Eisenstäben besteht: zwei horizontalen Stäben und einem vertikalen Stab. Die Stabmatten werden in der Regel aus verzinktem Draht hergestellt, dann verschweißt und schließlich beschichtet. Das entwendete Doppelflügel-Tor ist laut Polizei vollverzinkt und hat eine Breite von 1,80 Meter und eine Höhe von 1,40 Meter.

Bereits am vergangenen Freitag war dem Hausmeister aufgefallen, dass die Bolzen des Tores entfernt worden waren. Das Tor selbst war zunächst noch da. Offenbar kehrten die Täter zurück, um auch noch das Tor zu stehlen. „Wir gehen davon aus, dass der Torflügel mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert wurde“, sagt Kreispolizei-Sprecherin Corinna Saccaro auf Nachfrage. Bei der Sperrigkeit der Beute sei es unwahrscheinlich, dass das Tor zu Fuß weggeschafft wurde. Vor allem, weil so ein Tor recht schwer ist. Je nach Drahtstärke ist davon auszugehen, dass es zwischen 60 und 80 Kilo wiegt. Der Hausmeister berichtet, dass vor etwa einem halben Jahr an der gleichen Stelle acht Doppelstabmatten aus dem Zaun verschwunden seien. „Das klingt für mich wie auf Bestellung“, sagt Schulleiter Achim Diehr.