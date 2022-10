24. Kartoffelmarkt : Die „tolle Knolle“ lockte viele nach Pont

Der Kartoffelmarkt in Pont war sehr gut besucht. Viele nutzten das gute Wetter für eine Radtour und stärkten sich danach an einem der zahlreichen Essensstände. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Pont Das Kartoffelfest ist weit über die Grenzen Gelderns bekannt. Die Mischung aus regionalem Gemüse, Vereinen und Essensangeboten kam auch in der 24. Auflage gut an. Menschenmassen waren in der Ortschaft.

Von Monika Kriegel

Vom Ponter Kartoffelmarkt dürfte kein Besucher hungrig oder durstig den Heimweg angetreten haben. Die Auswahl an regionalen Produkten aus Backofen, Pfanne, Suppentopf oder Grill war riesig. Auch die 24. Auflage dieses eintägigen Straßenfestes im Dorfkern – wäre eine volle Einkaufstasche ein Gradmesser – wurde zum vollen Erfolg für die Veranstalter.

Ein kleiner Rundgang: Am Stand mit Holzarbeiten aus den JVA-Werkstätten, die für einen sozialen Zweck den Besitzer wechselten, wurde bereits vor der offiziellen Eröffnung des Kartoffelmarktes großes Interesse bekundet. „Wir haben ab 9.15 Uhr aufgebaut, und währenddessen gab es schon die ersten Käufer. Aber eigentlich ist hier alles jederzeit ein Schnäppchen“, erklärte einer der fleißigen Mitarbeiter. Besonders das hölzerne Kinderspielzeug wie Stapel-Esel oder Solitär fanden so großen Zuspruch, dass bereits am frühen Nachmittag wirklich der Ausverkauf dieser handwerklichen Arbeiten drohte.

Frisches Obst und Gemüse wurde reichlich angeboten und von den Besuchern gerne gekauft. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Info Doppelsieg für die Familie Bremenkamp Wiegen Die dickste Kartoffel reichte der Sieger Matthias Bremenkamp für den Wettbewerb 2022 ein. Die Feldfrucht brachte 1384 Gramm auf die Waage. Schätzen Bei der Schätzfrage an alle Besucher des Kartoffelmarktes, wie viele Kartoffeln in einem Korb lagen, lag der Vater Stefan Bremenkamp mit seiner eingereichten Schätzung von 127 Stück nur um eine Knolle unter der tatsächlichen Zahl von 128.

Viele Gäste, besonders die Radfahrer, erkoren die beliebte Freiluftveranstaltung zum Ausflugsziel, so dass sich bereits am frühen Nachmittag die Menschen nur noch dichtgedrängt durch die Straßen Ponts bewegen konnten. Was nicht weiter schlimm war. So konnte im Schlenderschritt das reichhaltige Angebot der verschiedenen Stände in Augenschein genommen werden.

Um eine Pause zu machen, gab es auch die ein oder andere Gelegenheit vor Ort. „Wir kochen mit guter Laune“, lautete etwa das Motto am Suppenzelt von „Castra Nova“, dem Verein für Kinderfreizeit. Es gab – wie konnte es anders zum Tagesthema rund um die tolle Knolle sein – Kartoffelsuppe. Vom Stand gegenüber drang zeitgleich der Geruch von Gegrilltem in die Nase. Wer die Wahl hat, hat die Qual. „Schmeckt köstlich, musst du unbedingt probieren“, kommentierte ein Besucher den Geschmack seines Steaks mit Krautsalat. „In Pont geboren, aufgewachsen und geschlachtet“, wurde die Herkunft des Fleisches auf einer Schiefertafel garantiert. Eine lange Warteschlange bildete sich auch am Grill, auf dem Champignons vor sich hin brutzelten.

Gegenüber hatten die Verkäufer alle Hände voll zu tun, die herbstlich frischen Kohl- und Gemüseprodukte einzupacken. „Guck mal, knackig frisch. Die Wassertropfen perlen ab, als hätte die Endivie heute morgen noch auf dem Feld gestanden“, erfreute sich eine Besucherin aus Kempen am Anblick. Sie ergänzte, dass der Ponter Kartoffelmarkt einen guten Ruf über das Gelderland hinaus habe.

Nur regionale Produkte, Stände von Vereinen und Unternehmen, die in Pont ansässig sind, das ist das Kriterium für diejenigen, die eine Präsentation auf dem herbstlichen Markt aufbauen wollen. Neben dem kulinarischen Angebot gab es Präsentationen von gebrauchten Büchern, Werkzeug und Dekoratives für Haus und Garten und sogar eine kleine Autoschau. Was sich im Dorf im Laufe der Jahre so alles ereignet hatte, wurde in einer umfangreichen Bildergalerie im Bürgerhaus dargestellt. Dort konnten die Gäste bei Kaffee und Kuchen pausieren.