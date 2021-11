Schrank bietet Platz für 200 Bücher : Neuer Schmöker-Treff in Lüllingen

Lüllingen 1,80 Meter hoch, 68 Zentimeter breit und aus wetterfestem Cortenstahl – der Bücherschrank von Westenergie soll Bürger zum Stöbern und Lesen anregen.

Zum Lesen anregen – das ist die Idee, die hinter den offenen Bücherschränken steckt. Auf Initiative des Energieversorgers Westenergie und der Stadtwerke Geldern wurde ein solcher jetzt am Rochusweg in Lüllingen von Ortsbürgermeisterin Julia Janßen, Jennifer Strücker, Geschäftsführerin der Stadtwerke Geldern, Nils Rudolph, Kommunalmanager der Westenergie, und André Theunissen von der Stadt Geldern eröffnet. „Der Bücherschrank ist ganz klar eine Bereicherung für unsere Gemeinde. Wir freuen uns sehr über die neue Errungenschaft. Hier an diesem Ort findet Dorfleben statt. Die Lüllinger treffen sich hier nach der Kirche, zum Weihnachtsmarkt oder am Kinderspielplatz. Durch den neuen Bücherschrank wird die Kommunikation bestimmt noch intensiviert“, sagt Julia Janßen.

Auch bei der Stadt Geldern freut man sich über die Realisierung des Projekts. Ein weiterer Westenergie-Bücherschrank befindet sich seit 2018 am Gelderner Markt. „Wir standen der Idee natürlich positiv gegenüber“, sagt André Theunissen von der Abteilung für Verkehrsangelegenheiten der Stadt Geldern. „Wir hoffen, dass sich der Bücherschrank zu einem zusätzlichen Treffpunkt in der Ortschaft entwickelt.“ Und Stadtwerke-Geschäftsführerin Jennifer Strücker wünscht sich, dass der neue Bücherschrank in Lüllingen bei den Bürgern ebenso großen Anklang und Freude beim Stöbern und Lesen finde wie der in der Innenstadt. „So tragen wir gemeinsam mit unserem Partner Westenergie und der Stadt Geldern zur Entwicklung und weiteren Aufwertung der kulturellen Infrastruktur, auch in den Ortschaften, bei.“