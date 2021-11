Messe in Amsterdam : Investoren zeigen Interesse an Geldern

Geldern/Amsterdam Gelderns Wirtschaftsförderer Lucas van Stephoudt hat die größte Messe für Immobilien und Investitionen in den Niederlanden besucht, um Werbung für die Landlebenstadt zu machen.

Zum 13. Mal war der Standort Niederrhein mit einem regionalen Gemeinschaftsstand auf der Provada-Messe in Amsterdam vertreten. Mehr als 270 Aussteller präsentierten auf der größten Messe für Immobilien und Investitionen in den Niederlanden die neuesten Innovationen und Trends rund um den Immobiliensektor.

„Gerade das Netzwerk in die Niederlande ist für uns als Grenzkommune enorm wichtig“, sagt Lucas van Stephoudt. „In vielen Bereichen leben unsere Firmen auch jetzt schon von der internationalen Zusammenarbeit mit niederländischen Firmen und Kunden, umgekehrt genauso. Es ist sehr spannend zu beobachten, was in den Entwicklungsgebieten in den Niederlanden passiert. Hiervon können wir sicher auch noch einiges lernen.“