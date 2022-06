Bürger zum Lesen anregen : Bücherschrank für Ponter Leseratten 

Pont Eine Initiative der Stadtwerke, der Stadt Geldern und des Energieunternehmens Westenergie. Es ist bereits der dritte Standort im Gelderner Stadtgebiet.

„Der Bücherschrank ist eine klare Bereicherung für unsere Ortschaft und dessen kulturelle Infrastruktur. Mit dem Bücherschrank konnten wir einen schönen Ort zum Lesen und Austauschen schaffen. Vielen Dank an die Stadtwerke Geldern und Westenergie für diese Möglichkeit“, sagte Ortsbürgermeister Robert Dams. Sarah Bousart von den Stadtwerken Geldern ergänzte: „Mit dem nun schon dritten Bücherschrank im Stadtgebiet Geldern tragen wir gemeinsam mit unserem Partner Westenergie zur Entwicklung und weiteren Aufwertung der kulturellen Infrastruktur in unserer Heimatstadt bei. Die beiden Bücherschränke auf dem Gelderner Markt und in Lüllingen erfreuen sich großer Beliebtheit. Der neue Schrank in Pont wird sich da bestimmt nahtlos einreihen.“