Unterricht fällt aus : Einbrecher leeren Feuerlöscher in Gelderlandschule

Geldern Weil Einbrecher im Gebäude der Gelderlandschule einen Feuerlöscher entleert haben, konnte am Mittwoch kein Unterricht stattfinden. Gestohlen wurde offenbar nichts. Auch an der Sekundarschule stiegen Unbekannte ins Gebäude ein.

In der Nacht zu Mittwoch sind Unbekannte in das Gebäude der Gelderlandschule am Haagscher Weg eingebrochen und haben in den Räumen einen Feuerlöscher geleert. Wie die Polizei mitteilte, hatten die Einbrecher eine Scheibe im Obergeschoss eingeschlagen, um sich über eine Notfalltreppe Zugang zum Gebäude zu verschaffen. Den Feuerlöscher hatten die Unbekannten von der Wand genommen.