Medizinische Versorgung in Kerken : BVK will Standortkonzept für Ärztehaus Kerken

Die Fraktion hat einen Antrag bei der Verwaltung eingereicht. Das Jugendheim Aldekerk erscheint ihr nicht geeignet.

In die Diskussion um ein Ärztehaus für Kerken schaltet sich jetzt auch die Bürgervereinigung Kerken (BVK) ein. Sie beklagt einen Hausärztemangel in der Gemeinde und hält ein Standortkonzept für die Errichtung eines oder mehrerer Ärztehäuser in Aldekerk und Nieukerk für dringend erforderlich. Hierbei sollte der Fokus nicht ausschließlich auf Hausärzte gerichtet sein. Auch für die Ansiedlung von Fachärzten könnten Standorte in der Nähe der barrierefreien Bahnhöfe interessant sein. Die BVK-Fraktion hat einen Antrag gestellt, wonach die Gemeindeverwaltung einen geeigneten Standort für ein Ärztehaus suchen soll.