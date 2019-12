Nach zehn Monaten Baustelle : Gelderns Nordtangente ist wieder offen

Geldern Seit Februar liefen die Arbeiten an der Königsberger Straße, jetzt sind die Fahrbahnen wieder für alle frei. Aufpassen müssen Fußgänger am neuen Kreisverkehr.

Fast das gesamte Jahr lief der Umbau an der Nordtangente, jetzt ist das Bauprojekt beendet und die Königsberger Straße öffnet am heutigen Mittwoch wieder. Alle, die mit dem Auto, Fahrrad oder Bus regelmäßig die Umgehungsstraße nutzen, dürften aufatmen – erstmals seit zehn Monaten herrscht wieder Normalzustand. Die Fahrbahnen werden im Laufe des Tages für alle Verkehrsteilnehmer wieder freigegeben. Die Busse sollen ab Donnerstag, 19. Dezember, wieder ihre gewohnten Wege fahren.

Grundsätzlich seien die Bauarbeiten gut verlaufen, teilte Stadtsprecher Herbert van Stephoudt mit. Allerdings verhinderte der Regen eine Fertigstellung nach Plan. „Am Ende gerieten die Arbeiten wegen des schlechten Wetters ein wenig in Verzug“, sagt van Stephoudt. Eigentlich war eine Bauzeit von neun Monaten, also bis Ende November, vorgesehen. „Hier kam es leider zu Verzögerungen. Die Baustelle ist aber so weit fortgeschritten, dass mit der Freigabe für den Verkehr nicht mehr gewartet werden muss.“ Zu Beginn des neuen Jahres sollen noch kleinere Arbeiten folgen, zum Beispiel die Anbindungen der Nierswege, die Pflasterarbeiten am Durchgang Haagsche Allee und die Beschilderung.