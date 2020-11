Straelen : Neues Feuerwehrhaus in Brüxken ist fertig

Straelen Das Gebäude kostet rund 1,3 Millionen Euro und ersetzt den Vorgänger aus dem Jahr 1967. Der Bau des Hauses dauerte knapp 10 Monate.

Rund zehn Monate nach dem symbolischen Spatenstich Ende Dezember 2019 wurde jetzt planmäßig der Neubau des Feuerwehrhauses Brüxken fertiggestellt. Bürgermeister Hans-Josef Linßen hat das neue Gebäude stellvertretend für die gesamte Löschgruppe Brüxken-Dam-Rieth an den Löschgruppenführer Michael Wyers und an seinen Stellvertreter Christian Horst übergeben. Aufgrund der aktuellen Entwicklung des Infektionsgeschehens in Zusammenhang mit dem Coronavirus musste auf eine offizielle Schlüsselübergabe verzichtet werden.

„Auch wenn eine feierliche Einweihung, die wir uns alle gewünscht hätten, nicht stattfinden kann, bin ich sehr froh, der Löschgruppe Brüxken-Dam-Rieth diesen modernen und erstklassig ausgestatteten Neubau übergeben zu dürfen. Es wurde so die dringend notwendig gewordene Erneuerung der Infrastruktur in Form von Unterbringung und Technik umgesetzt“, hob Linßen bei der Übergabe hervor. „Mit dem neuen Feuerwehrhaus sind wir sehr gut aufgestellt. Es ist hier ein Ort entstanden, an dem Sie und Ihre Kollegen sich wohlfühlen können. Ihre ehrenamtliche Tätigkeit ist ein so wichtiger Bestandteil unserer Gemeinschaft“, führte Linßen weiter aus.