Online-Präsentation : Veerter stellen viele Fragen zum Baugebiet Lüßfeld

Die Stadt Geldern hat den Bürgern die Pläne für das Neubaugebiet „Im Lüßfeld“ online vorgestellt. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Veert Rund 70 Teilnehmer nahmen an der Online-Bürgerinformation zum geplanten Baugebiet in Veert teil. Knackpunkte waren unter anderem die Verkehrssituation auf der Grunewaldstraße und die Öffnung des Dreihöfeweges.

Erstmals hat die Stadt Geldern eine Bürgerinformation online durchgeführt. Aufgrund der sich ausbreitenden Corona-Pandemie hatten sich Bürgermeister Sven Kaiser und der Erste Beigeordnete Tim van Hees-Clanzett schon vor den Endscheidung zum aktuellen Lockdown gegen ein persönliches Treffen entschieden. Über die Internetseite der Stadt Geldern konnten sich Interessierte eine Video-Präsentation zum geplanten Veerter Baugebiet „Im Lüßfeld“ anschauen und anschließend in einem Chat Fragen stellen. Knapp 70 Teilnehmer nahmen laut Stadt an der Online-Präsentation teil.

Fragen, die gestellt wurden, drehten sich unter anderem um die Verkehrssituation auf der Grunewaldstraße, den Schallschutz an der Veerter Sportanlage, die Öffnung des Dreihöfeweges, die Lage des Radweges an der Grunewaldstraße und die Verkehrssituation an der Zufahrt zum geplanten Baugebiet.

Die Bürgerinitiative „Am Lüßfeld“ hatte schon im Vorfeld kritisiert, dass es kein vernünftiges Verkehrskonzept gäbe, wenn es bei nur einer Zufahrtsstraße in Höhe Tinnagel bliebe. Unterstützung bekam sie von Christiane El Mansouri, die etwas weiter südlich des geplanten Neubaugebietes am Booshof lebt. Sie machte ihrem Unmut in einer E-Mail an die Stadtverwaltung Luft: Die Verkehrssituation sei heute schon kritisch – insbesondere zu den Stoßzeiten.

Wenn sie sich überlege, wie viele Pkw durch die Neubebauung hinzukämen, sei das Chaos vorgeplant. Bereits heute staue sich der Verkehr an der Kreuzung Grunewald-/Klever Straße. Ein Abbiegen Richtung Geldern sei aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens nicht immer gewährleistet. Pendler müssten dann zwangsläufig ausweichen. „Aber wohin“, will El Mansouri wissen. „Durch das Petersfeld? Über die Brigittenstraße und Martinistraße?“ Das seien keine echten Alternativen.

Wenn es bei dem geplanten Standort für die Feuerwache Ecke Grunewaldstraße/Dreihöfeweg bliebe, bräuchte die Fußgängerampel an der Grunewaldstraße außerdem eine zusätzliche Absicherung, Schließlich müssten die Fußgänger gewarnt werden, wenn es zu einem Einsatz käme, so El Mansouri. Sie bezweifle auch, dass die Feuerwehr genügend Platz zum Ausrücken habe, wenn sich der Verkehr staue. Um das Verkehrsaufkommen an den genannten Straßen zu entlasten, plädiere sie dafür, wie von der Bürgerinitiative gefordert, den Dreihöfeweg in Richtung Nordtangente an der Kapellener Straße als Einbahnstraße zu öffnen.

„Unterm Strich sind wir mit dieser Art der Präsentation, mit deren Qualität und vor allem mit der Akzeptanz, die sich aus der Zahl der Teilnehmer ableiten lässt, zufrieden“, sagte Bürgermeister Sven Kaiser. Selbstverständlich würden alle Anregungen und Bedenken, die während dieser Online-Veranstaltung an die Verwaltung gerichtet wurden, gesammelt, kategorisiert, bewertet und in den weiteren Prozess mit einfließen. Mehr Informationen sind im Internet unter www.geldern.de/luessfeld abrufbar. Dort sind auch Ansichten der Planung hinterlegt.