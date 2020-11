Lost Places auf dem platten Land : Die morbide Schönheit von Ruinen

Michael Zabel (geb. Schmidt) hat verlassene Orte am Niederrhein aufgesucht, um deren Verfall zu dokumentieren, darunter auch das Kino der früheren Nato-Kaserne in Grefrath. Foto: Markus Schmidt. Verlassene Orte Niederrhein. Sutton Verlag/Michael Schmidt. Verlassene Orte Niederrhein. Sutton Verlag

Gelderland Zerbrochene Fensterscheiben, kaputte Decken, aufgeplatzte Polster: Markus Zabel hat am Niederrhein verlassene Orte besucht und den Charme ihres Verfalls eingefangen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Weber

„Lost“ ist das Jugendwort des Jahres 2020 und beschreibt eine Person, die ahnungslos oder verloren ist. Lost sind auch die Orte, die es Markus Zabel, geborener Schmidt, angetan haben. Vergessen. Sich selbst überlassen. Lost Places. Zabel ist Fotograf mit einer Vorliebe fürs Morbide. Schon als Kind hielt er sich gerne an Orten auf, vor denen ihn seine Eltern gewarnt haben, weil sie gefährlich oder unheimlich sind. Zabel stammt aus Thüringen, wo es ein altes Glaswerk gab, in dem schon sein Opa gearbeitet hat, das aber irgendwann stillgelegt wurde. Es war verboten, das Gelände zu betreten und gleichzeitig strahlte es diese unglaubliche Anziehungskraft aus. 2017 veröffentlicht Zabel seinen ersten Fotoband über verlassene Orte in Thüringen. Ende vergangenen Jahres erscheint sein Buch über den Niederrhein.

Zwei Wochen dauerte Zabels Entdeckungsreise auf dem platten Land. Urban Explorer, kurz Urbexer, nennen sich Leute wie er, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, die Schönheit im Verfallenen zu suchen, Gebäude zu erkunden, die seit Jahren verlassen sind, Fotos zu machen, die den ehemaligen Glanz dieser verborgenen Welten wiederaufblühen lassen, und deren Geschichten erneut zu erzählen. „Das ist wie eine zweite Welt“, beschreibt Zabel die Faszination, die solchen Orten innewohnt. Er sei sich im Klaren darüber, dass seine Aktionen nicht ganz legal seien. „Eigentlich begehe ich bei jedem meiner Besuche Hausfriedensbruch, denn in der Regel gibt es für jedes Objekt einen Eigentümer“, sagt Zabel. Und der sei bestimmt nicht immer angetan, wenn Fremde sich unerlaubt Zugang zu seinem Besitz verschaffen.

Info Verborgene Schönheiten am Niederrhein Foto: Markus Schmidt. Verlassene Orte Niederrhein. Sutton Verlag/Michael Schmidt. Verlassene Orte Niederrhein. Sutton Verlag Bücher Im vergangenen Jahr veröffentlichte Markus Schmidt, der inzwischen geheiratet hat und nun Zabel heißt, das Buch „Verlassene Orte Niederrhein – Der Charme des Verfalls“ (Sutton, 168. Seiten, 29,99 Euro). Begeistert von der unberührten Natur, den Landmarken, dem tief verwurzeltem Brauchtum und den prächtigen historischen Bauten am Niederrhein ist noch ein weiterer Fotoband entstanden. Er trägt den Titel „Verborgene Schönheit Niederrhein – Bilder zum Schwelgen und Träumen“ (Sutton, 96 Seiten, 19,99 Euro). Zabel betreibt in Jena ein eigenes Fotostudio, www.sio-motion.de. Plattform Mit dem Projekt #Iamlost hat Markus Zabel eine Plattform ins Leben gerufen, die allen Interessierten Infos, Geschichten und Tipps rund um das Thema „Lost Places“ bieten soll. Er möchte damit geschichtsträchtige Orte schützen und neuen verlassenen Orten eine Zukunft geben. Das Archiv versammelt zurzeit knapp 1000 Bilder von 38 Objekten, www.iamlost.de.

Deshalb hat Zabel Regeln aufgestellt. Eine davon lautet, dass das Gelände leicht zugänglich sein muss, erzählt der 30-Jährige. „Ich breche keine Türen auf und werfe keine Fensterscheiben ein, sondern suche nach einer anderen Möglichkeit, wie ich in das Gebäude komme.“ Wenn irgendwo ein Schild steht „Betreten verboten“, hält er sich daran. Trotzdem schwingt immer die Angst mit, erwischt zu werden. Einmal habe es eine brenzlige Situation mit einem Wachschutz gegeben, doch er konnte ihnen die Situation erklären. In der Szene gibt es einen Codex: Take only photos – leave nothing but footprints. Mache nur Fotos und hinterlasse nichts als Fußspuren, sagt Zabel. „Wir sind Zeitzeugen, Zuschauer, Entdecker oder auch Dokumentatoren.“ Niemand habe das Recht, etwas aus den Gebäuden zu entfernen, zu zerstören oder seinen Müll zu hinterlassen. Darum sei die Urbexer-Szene sehr verschwiegen. Aus Angst vor neuen Vandalen, Chaoten, Sprayern und Dieben werden die Koordinaten und genauen Adressen der verlassenen Orte geheim gehalten. „Ich habe mir deshalb sehr genau überlegt“, sagt Zabel, „was ich in meinen Büchern zeigen möchte.“ In der Regel seien es Orte, die schon einer breiteren Öffentlichkeit bekannt sind und die man ohne allzu grßen Aufwand im Internet finden kann.

So kam er zum Beispiel auf das „Haus des Apothekers“ in Weeze. Ein Name, erzählt Zabel, der in der Szene immer wieder auftaucht und der ihn schon seit Längerem begleitet. „Eigentlich eine riesige Müllkippe und alles andere als ein ansehnlicher Ort“, sagt der Fotograf. Was er jedoch im Innern entdeckte, löste bei ihm die wildesten Fantasien aus. Tausende Medikamente seien im Hauptgebäude und den dazugehörigen Ställen verteilt gewesen: von A wie Aspirin bis Z wie Zyankalikapseln. Außerdem Spritzen, Morphine, giftige Flüssigkeiten. Und alles wäre das noch nicht genug, fand Zabel mindestens genauso viele Bilder und VHS-Kassetten mit pornografischem Inhalt.