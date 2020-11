Brandschutz in Straelen : Ein Fahrzeug für die Straelener Kinderfeuerwehr

Brandschutz in Straelen

Straelen Die finanzielle Hilfe für den Kauf des Transportautos kam vom Land Nordrhein-Westfalen. Das Fahrzeug bringt acht- bis zehnjährige Kinder zu Tagestouren und Schulungen.

So werden auch die jungen Retter in der Blumenstadt noch mobiler. Die Kinderfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr in Straelen freut sich über ein neues Mannschaftstransportfahrzeug, das die acht- bis zehnjährigen Nachwuchskräfte der Feuerwehr ab sofort zu Ausbildungsveranstaltungen und Tagestouren bringen wird. Dieses Fahrzeug wird ausschließlich den Feuerwehrkindern zur Verfügung stehen.