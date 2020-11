Fußball : Viktoria Winnekendonk patzt beim Schlusslicht

Kreis Kleve Der Frauen-Niederrheinligist kassiert beim 2:3 bei der bis dahin punktlosen SpVgg. Steele die erste Niederlage der Saison. SV Walbeck bestätigt im Kreispokal beim 7:2 gegen die Sportfreunde Broekhuysen seine Favoritenrolle.

Viktoria Winnekendonk hat in der Fußball-Niederrheinliga der Frauen ausgerechnet im Nachholspiel bei der SpVgg Steele, die vor der Begegnung noch punktlos auf dem letzten Platz gestanden hatte, die erste Niederlage der Saison hinnehmen müssen. Trainer Uli Berns sprach nach dem 2:3 (1:0) von der schwächsten Vorstellung seiner Mannschaft seit langer Zeit. Die Viktoria verpasste dadurch den möglichen Sprung auf Rang drei und steht auf Platz acht

Zwar konnte Winnekendonk in der 16. Minute durch Samira Berns in Führung gehen. Doch nach einer Stunde lag das Team mit 1:2 im Hintertreffen. Obwohl Selina Berns (67.) noch einmal ausgleichen konnte, hatten die Gäste aufgrund ihrer hohen Fehlerquote noch das Nachsehen. „Alle Warnungen vor diesem Gegner haben nicht gefruchtet. Die Mannschaft hat sich ihrem Schicksal ergeben und ist in diese Niederlage gelaufen“, stellte Berns enttäuscht fest.