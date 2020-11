Politik in Geldern : Rat Geldern startet mit Gerangel um Posten

Geldern Die konstituierende Ratssitzung in Geldern könnte länger dauern. Bei der Wahl der Ortsbürgermeister wird es zu Kampfabstimmungen kommen. Die CDU will zudem beide Bürgermeister-Stellvertreter stellen. Die SPD übt Kritik.

Die Abstimmung per Akklamation, das war in der konstituierenden Sitzung des Gelderner Stadtrates über Jahrzehnte gepflegte Übung. Doch wenn der neue Rat zu seiner ersten Sitzung am Dienstag, 3. November, um 18 Uhr in der Bollwerk-Turnhalle zusammenkommt, dürfte der Abend länger dauern als gewohnt. Das einvernehmliche Handzeichen als Zustimmung wird es nicht geben. Denn im Vorfeld ist es nicht gelungen, sich über die Besetzung einiger Posten einig zu werden. Die SPD wirft der CDU in diesem Zusammenhang den Bruch von Gepflogenheiten vor.

Wie Parteichef Lars Aengenvoort und Fraktionsvorsitzender Andreas van Bebber erklärten, entzündete sich der Konflikt vor allem an drei Ortsbürgermeisterposten, aber auch am Amt des 2. stellvertretenden Bürgermeisters. Hier habe die CDU sich gegen die Vorschläge der SPD ausgesprochen.

Info Verwaltung bezeichnet den Vorsprung als gering So sieht es die Verwaltung „In der Ortschaft Pont hat die Listenverbindung der SPD und Bündnis 90/ Die Grünen eine relative Mehrheit von 44,30 % (365 Stimmen) erreicht. Die CDU folgt mit 43,57 % (359 Stimmen). Der Unterschied zwischen der Listenverbindung und der CDU liegt bei 0,73 % (sechs Stimmen) und ist so gering, dass er bei der Gewichtung der Mehrheitsverhältnisse vernachlässigt werden kann.“ Auch das Ergebnis in der Ort­schaft Geldern wird so eingeordnet. Dort hat die Listenverbindung SPD und Grüne eine Mehrheit von 40,48 % (2165 Stimmen) erreicht. Die CDU folgt mit 38,55 % (2062 Stimmen). Der Unterschied von 1,93 % (103 Stimmen) sei so gering, dass er bei der Gewichtung der Mehrheitsverhältnisse vernachlässigt werden könne. Und auch in Hartefeld, wo der Vorsprung von SPD und Bündnis 90/ Die Grünen am deutlichsten ist, wertet die Verwaltung ebenso, Die Liste hat dort 45,02 % (411 Stimmen) erreicht. Die CDU folgt mit 41,84 % (382 Stimmen). Der Unterschied zwischen der Listenverbindung und der CDU liege bei 3,18 % (29 Stimmen) und sei damit so gering, dass er bei der Gewichtung der Mehrheitsverhältnisse vernachlässigt werden könne, heißt es.

Bekanntlich waren die Sozialdemokraten mit den Grünen eine Listenverbindung eingegangen. Dadurch erreichten sie bei der Kommunalwahl in Hartefeld eine Mehrheit von 3,18 Prozent, in Pont von 0,73 Prozent und in Gelderns Kernstadt von 1,93 Prozent. Aus dieser Position heraus schlugen sie Bärbel Hänsch, Max Pennings beziehungsweise Hejo Eicker als Ortsbürgermeisterin beziehungsweise Ortsbürgermeister vor. Die SPD war davon ausgegangen, dass die geübte Praxis, wonach die stärkste Kraft den Ortsbürgermeister stellt, auch diesmal greife.

Doch gefehlt. Die CDU brachte eigene Kandidaten für alle vier Ämter. Ortsbürgermeister in Hartefeld soll Friedhelm Dahl werden. Für Pont will die CDU Robert Dams. Für Gelderns Kernstadt war zunächst Agnes Link nominiert, die jedoch aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr zur Verfügung steht. Statt ihrer tritt Walter Schröder an.

Als ehrenamtliche Stellvertreterin von Bürgermeister Sven Kaiser schlagen SPD und Grüne ihre gescheiterte Bürgermeisterkandidatin Ulrike Michel vor. Die CDU will Bärbel Wolters als 1. stellvertretende Bürgermeisterin und Hauke Siebrichs als zweite Stellvertreterin.

SPD-Chef Aengenvoort kann dieses Manöver nicht verstehen. Er erinnerte daran, dass bei der vorletzten Wahl Johannes Leurs von der CDU mit nur 0,1 Prozent Vorsprung Ortsbürgermeister in Geldern-Mitte wurde. Damals habe die CDU dieses Recht für sich in Anspruch genommen. Und jetzt stelle sie sich quer. „Das ist kein guter Stil“, meinen van Bebber und Aengenvoort.

Die CDU ihrerseits hatte schon vor der Wahl das Manöver von SPD und Grünen kritisiert. Stephan Wolters, Vorsitzender des CDU-Stadtverbandes Geldern, bezeichnete die Listenverbindung als „politisch falsch“ und „undemokratisch“. Der neue Rat wähle den Ortsbürgermeister unter Berücksichtigung des bei der Wahl des Rates in der jeweiligen Ortschaft erzielten Stimmenverhältnisses. Die stärkste Partei in der Ortschaft habe das Vorschlagrecht, so zumindest bisher üblich. Wolters: „Es ist eine gelebte und gute Praxis, dass der Rat sich an die Zahlen vor Ort hält und dort nicht taktiert wird.“ Aengenvoort hatte die Listenverbindung damit begründet, man wolle die personelle Auswahl vergrößern und den Wählern ein alternatives Angebot machen.

Der SPD-Vorsitzende betont die rechtliche Zulässigkeit beziehungsweise die Bewertung des Listenergebnisses als Vorschlagsberechtigung. Er verweist auf die Verwaltungsvorlage für die konstituierende Ratssitzung. Dort heißt es: „Wenn eine Partei oder Listenverbindung im Gemeindebezirk die absolute Mehrheit der Stimmen erreicht hat, muss eine von dieser Partei oder Listenverbindung namhaft gemachte Person zum/zur Ortsbürgermeister*in gewählt werden.“ Sinngemäß ebenso steht es in einem Papier der KPV (Kommunalpolitische Vereinigung der CDU und CSU). Ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts NRW von 1994 gehe in die gleiche Richtung. Gelderns Stadtverwaltung wertet in ihrer Vorlage die Lage nach Rücksprache mit dem Städte- und Gemeindebund und der Kommunalaufsicht, also dem Kreis, anders: Der Unterschied zwischen der Listenverbindung und der CDU sei so gering, dass er bei der Gewichtung der Mehrheitsverhältnisse vernachlässigt werden kann. Deshalb dürften SPD und Grüne wie auch die CDU Vorschläge machen (siehe Info).