Geldern : Helle Köpfe aus Issum erfolgreich beim Känguru-Wettbewerb

Geldern ISSUM 75 Jungen und Mädchen aus dem dritten und vierten Schuljahr der Brüder-Grimm-Schule haben diesmal beim Wettbewerb "Känguru der Mathematik" mitgemacht. Als Belohnung gab es für jeden Teilnehmer eine Urkunde, eine Broschüre mit den Aufgaben und ein kleines Denkspiel. Besonders gut präsentierten sich in diesem Jahr die Kinder der Klasse 3a, sie konnten mit hohen Gesamtpunktzahlen Hauptpreise in ihrer Altersklasse erreichen. Dritte Plätze gingen an Nina Damker mit 80,75 Punkten, Julius Kamann mit 82,25 Punkten und Eva Gartz mit 83,50 Punkten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

ISSUM 75 Jungen und Mädchen aus dem dritten und vierten Schuljahr der Brüder-Grimm-Schule haben diesmal beim Wettbewerb "Känguru der Mathematik" mitgemacht. Als Belohnung gab es für jeden Teilnehmer eine Urkunde, eine Broschüre mit den Aufgaben und ein kleines Denkspiel. Besonders gut präsentierten sich in diesem Jahr die Kinder der Klasse 3a, sie konnten mit hohen Gesamtpunktzahlen Hauptpreise in ihrer Altersklasse erreichen. Dritte Plätze gingen an Nina Damker mit 80,75 Punkten, Julius Kamann mit 82,25 Punkten und Eva Gartz mit 83,50 Punkten.

Eva konnte auch den weitesten Känguru-Sprung der Schule für sich verbuchen; von allen Teilnehmern löste sie die meisten Aufgaben am Stück richtig und wurde dafür mit einem T-Shirt belohnt. Ein erster Platz ging an Felix Schneider mit 104,75 Punkten Er freute sich über einen großen Physik-Technikbaukasten.

(RP)