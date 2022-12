Verdächtige gefasst Brandstiftung an der Grundschule Reichswalde aufgeklärt

Es handelt sich um zwei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren. Diese hatten am 25. Juni mitten in der Nacht einen Müllcontainer an der Schule in Brand gesteckt. Das Feuer breitete sich schnell aus und griff auf das Überdach der Pausenhalle und von dort auf ein Nebengebäude der Grundschule über. Durch zufällig vorbeikommende Zeugen wurde der Brand zwar frühzeitig entdeckt, jedoch konnte die Feuerwehr das Übergreifen der Flammen auf Teile des Dachstuhles der Schule nicht mehr verhindern.