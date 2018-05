Geldern : Tolle Beiträge zum Weihnachtsmärchen belohnt

Annemie van der Koelen (hi.re.), von der Volksbank an der Niers, und Norbert Kamphuis (hi.li), Leiter des Weihnachtsmärchens, übergaben die Preise. Foto: Stadt

Geldern STRAELEN In einem lockeren Rahmen sind die Gewinner des 9. Malwettbewerbs der Volksbank an der Niers zum Weihnachtsmärchen Straelen 2017 "Die drei Federn" in der Volksbank in Straelen geehrt worden. Norbert Kamphuis, Leiter des Straelener Weihnachtmärchens, dankte allen Teilnehmern und erwähnte, wie schwierig es für die Jury wieder war, die Gewinner in den sechs Kategorien auszuwählen. Annemie van der Koelen von der Geschäftsstelle der Volksbank an der Niers in Straelen übergab den Siegern die Geldpreise, die die Kinder für ihre Schulklasse beziehungsweise für ihre Kindergartengruppe gewinnen konnten. Außerdem dürfen sich alle Sieger über einen Gutschein zum kommenden Märchen, "Das Mädchen mit den Schwefelhölzern", welches am 9. Dezember Premiere in der Bofrost-Halle feiern wird, freuen. Der Vorverkauf läuft schon auf Hochtouren. Karten können nur in der Geschäftsstelle des Kulturrings im Rathaus persönlich oder telefonisch unter 02834 702 311 oder online unter <a href="http://www.weihnachtsmaerchen-straelen.de" target="_blank">www.weihnachtsmaerchen-straelen.de</a> erworben werden. Hier die Gewinner im Überblick: Gruppe A - Kindergärten und Förderschulen: 1. Platz 100 Euro Gemeinschaftsarbeit St.-Raphael-Kindergarten, Straelen;

2. Platz 50 Euro Gemeinschaftsarbeit St.-Franziskus-Schule, Viersen-Süchteln; 3. Platz 25 Euro Gemeinschaftsarbeit Bönninghardt Schule , Alpen. Gruppe B - 1. Schuljahr: 1. Platz 100 Euro Ben, Linus, Maike, Kaja (Klasse 1a) Michaelschule, Wachtendonk; 2. Platz 75 Euro Kilian Lübeck und Jamie Netta (Klasse 1b) Schule am Deich, Rheinberg; 3. Platz 25 Euro Charlotte Weißer (Klasse 1a) St.-Nikolaus-Schule, Issum. Gruppe C - 2. Schuljahr: 1. Platz 100 Euro Gesa Harpel (Klasse 2b) Katholische Grundschule Wiesenstraße, Kempen; 2. Platz 50 Euro Momke Hellweg (Klasse 2a) Martinusschule, Rheurdt; 3. Platz 25 Euro Cara di Marino (Klasse 2b) Katholische Grundschule Wiesenstraße, Kempen . Gruppe D - 3. Schuljahr:

1. Platz 100 Euro Marie Lüfkens (Klasse 3h) Katharinenschule, Straelen; 2. Platz 50 Euro Gemeinschaftsarbeit Melody, Melina, Lea-Marie (Klasse 3) Brüder-Grimm-Schule, Issum; 3. Platz 25 Euro Ceyda Kilic (Klasse 3b) Antoniusschule, Neukirchen-Vluyn. Gruppe E - 4. Schuljahr: 1. Platz 100 Euro Laura Strompen und Lana Thiesen (Klasse 4b) Katharinenschule, Straelen; 2. Platz 50 Euro Fiona Taktak (Klasse 4a) St.-Nikolaus-Schule, Issum; 3. Platz 25 Euro Lennart Arians, Maksim Zubrer, Luca Wilden, Lio van Bebber (Klasse 4c) Katharinenschule, Straelen. Gruppe F - 5. Schuljahr:



1. Platz 100 Euro Sophia Elspaß, Emelie Houf und Jule Schetters (Klasse 5c) Lise-Meitner-Gymnasium, Geldern; 2. Platz 50 Euro Anna Brauers (Klasse 5a) städtisches Gymnasium, Straelen. Sonderpreis für die kreative Umsetzung des Themas 100 Euro Laura Brauers (Klasse 7b) städtisches Gymnasium, Straelen.

(RP)