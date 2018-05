Geldern: Große Pflanzaktion in Veert

Geldern

VEERT Über eine tolle Beteiligung bei der diesjährigen Pflanzaktion des Heimat- und Verschönerungsvereines Veert freute sich dessen Vorsitzender Josef Dicks (7. v. r.) besonders. Größer war aber noch die Freude über die neue Pflanzpyramide am Marktplatz, die vom Ortsbürgermeister Heinz Manten (6. v. r.) gestiftet und auch von ihm persönlich bepflanzt wurde. Dabei wurden 27 verschiedene Blumensorten verarbeitet. Hierbei bedankt sich der Verein besonders bei Christian Speer vom Blumenhandel Cox aus Herongen für die gespendeten herrlichen Pflanzen. Kein Wunder also, dass sich schließlich alle Helfer nach getaner Arbeit gerne zu einem Gruppenfoto an der vielleicht "größten Pflanzpyramide am Niederrhein" aufstellten.